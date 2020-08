Messi, addio al Barcellona. L'ex vicepresidente: "Più logico nel 2016. Deve tanto al club"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Catalunya Radio, Jordi Mestre, ex vicepresidente del Barcellona, ha spiegato perché secondo lui Lionel Messi dovrebbe rimanere in blaugrana: "Il club gli deve tanto, anche lui vale tanto al club. E poi i contratti si firmano per portarli a termine".

Addio già vicino in passato.

"Sarebbe stato logico nel 2016, quando ha avuto problemi col fisco. Però siamo intervenuti e abbiamo risolto la situazione. Ora credo che sia un tema sportivo, più che economico. Conoscendo Leo, non sarà il fattore monetario a farlo decidere, ma quello competitivo. E Bartomeu credo abbia fatto bene a non dimettersi: ha convocato le elezioni, sarebbe stato complicato fare altrimenti ora che si sta pianificando la nuova stagione".