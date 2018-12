Messi da record: 19 gol su punizione in 4 anni. Meglio di Juve e Real

© foto di J.M.Colomo

Nel derby contro l'Espanyol ha segnato per due volte su calcio piazzato, come mai gli era successo in Liga. I numeri di Lionel Messi sono pazzeschi: 10 reti su punizione nel 2018, più di qualsiasi altro giocatore o squadra in Europa. E nelle ultime quattro stagioni questa statistica si conferma: l'argentino, infatti, ha trasformato 19 calci di punizione, più della Juventus (18), Real Madrid e Roma (14), Bayern Monaco (13) e PSG (12).