Una rete di Lionel Messi permette all'Argentina di battere il Brasile nell'amichevole disputata a Riyad, in Arabia Saudita. Il fenomeno del Barcellona, che non giocava con l'Albiceleste dall'ultima Copa America, ha deciso il match grazie a un tap-in dopo un rigore sbagliato (respinto da Alisson). Grossi rimpianti per il Brasile, che aveva fallito un penalty con Gabriel Jesus qualche minuto prima. Novanta minuti in campo per lo juventino Danilo, destino opposto per il compagno di squadra, Paulo Dybala, che ha vissuto l'intera sfida da spettatore. In campo anche Paquetà (45'), Pezzella (tutta la partita), De Paul (90') e Martinez (88')