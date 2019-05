Messico U20, Ramirez: "Reazione ok, lo spirito è quello giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il c.t. del Messico Under 20 Diego Ramirez è intervenuto in zona mista dopo il k.o. all'esordio al Mondiale contro l'Italia: "Abbiamo subito preso gol, ma la squadra ha reagito bene e ha pareggiato. Dopo abbiamo giocato bene, una disattenzione difensiva ci è costata i tre punti. Le difficoltà in avvio? Parlerò con i giocatori, ma mi sembra che lo spirito sia stato quello giusto. Bisogna anche sottolineare i meriti dell'avversario, la sponda di Scamacca ha liberato al tiro Frattesi, che ha fatto un grande gol".