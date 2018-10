Mesto: "Piatek? Facciamo finire il girone d'andata per valutarlo"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Marte nella trasmissione è intervenuto l'ex calciatore del Napoli, Giandomenico Mesto: "Se tutti quelli che passano da Napoli dicono che è una città e una squadra che ti rimane dentro, un fondo di verità ci deve essere per forza, anche perché è un qualcosa che accade anche a chi arriva da turista. Per l’organico che aveva, Mazzarri ha avuto dei risultati eccezionali, si lottava per il campionato, la finale di Coppa Italia tutti ricordiamo come, il mister era molto bravo a tirare fuori il massimo da ciascun giocatore. Piatek sta facendo delle grandissime cose, io tendo sempre a prendermi un po’ più di tempo, facciamo terminare almeno il girone d’andata per valutarlo, ma sicuramente può diventare un giocatore importante. Dell'Udinese mi piacciono diversi giocatori, lì c'è un grande lavoro di scouting, ne tirano fuori con una continuità impressionante, non sarà una partita facile per il Napoli, hanno tanto estro negli undici titolari, e contro gli azzurri avranno tanti stimoli, ma sono sicuro che i ragazzi di Ancelotti scenderanno in campo con la giusta determinazione".