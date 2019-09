Metal a tutto volume alla Puskas Arena di Budapest. Per tutta la notte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una canzone dei Rammstein suonata per tutta la notte. No, non si tratta di un concerto del gruppo metal tedesco, ma di un curioso episodio successo alla Puskas Arena di Budapest. Nella notte tra lunedì e martedì un guasto tecnico all'impianto audio dell'impianto ungherese ha fatto sì che la canzone venisse riprodotta senza sosta (e ad altissimo volume) fino alle prime ore del mattino. Sicuramente anche per chi apprezza la band, non sarà stata una notte piacevole. Puntuali le scuse ufficiali della società che gestisce l'impianto: "Ci scusiamo con i residenti delle strade circostanti per gli eventuali disagi creati". Lo riporta Gazzetta.it