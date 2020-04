Mexes: "Smesso col calcio perché stufo dell'ambiente. Della Roma l'unico che sento è Totti"

vedi letture

Philippe Mexes, ex difensore della Roma, ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso. Queste alcune battute: "L'unico che sento è Francesco Totti, anche Vito Scala. Ho lasciato il calcio da un giorno all'altro, perché mi sono stufato dell'ambiente, di tutto quello che c'è intorno, ma anche tra di noi. Pensi di avere amici, ma invece sono soltanto colleghi. A Roma eravamo veramente tutti amici, questa è stata una cosa che non ha mai più vissuto altrove e per questo ho smesso. Non voglio vendermi, giocare a Dubai o Shangai, preferisco stare a casa con la mia famiglia. Sono stato fortunato per quello che ho fatto, ora vado avanti. Voglio tornare a Roma e vedere qualche partita, ci sto spesso a Roma perché la mia ragazza è romana".