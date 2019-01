'Errato dire che potranno andare soltanto con accompagnatore'

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Voglio precisare che le donne potranno entrare da sole alla partita senza nessun accompagnatore uomo, come scritto erroneamente da chi vuole strumentalizzare il tema: la nostra Supercoppa sarà ricordata dalla storia come la prima competizione ufficiale internazionale a cui le donne saudite potranno assistere dal vivo". Lo dice Gaetano Miccichè, presidente della Lega di serie A, nella nota in cui interviene sulla polemica per la Supercoppa in Arabia Saudita. "Con il benestare di Fifa, Uefa e Confederazione asiatica stiamo andando a disputare una partita ufficiale in un Paese con leggi sedimentate, dove tradizioni locali impongono vincoli che non possono essere cambiati dal giorno alla notte", aggiunge Miccichè, indirizzata in principio "ai tifosi e appassionati del calcio italiano" per i quali il presidente della Lega di A ritiene "doveroso fare il punto sulla decisione di giocare il 16 gennaio a Jeddah: sarà la prima Coppa internazionale in Arabia Saudita cui le donne potranno assistere anche non accompagnate".