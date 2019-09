Cercate video e interviste, sua lealtà sportiva da tramandare

(ANSA) - MILANO, 03 SET - ''Trent'anni fa ci lasciava Gaetano Scirea, personaggio simbolo del calcio italiano che ammiravo per le sue straordinarie qualità e per la correttezza che lo contraddistingueva in campo e fuori'': il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè ricorda così, con una nota sul sito della Lega, Gaetano Scirea a trent'anni dalla sua scomparsa. Scirea è tutt'oggi un esempio da seguire anche per le nuove generazioni: ''Ricordo ancora le emozioni che insieme ai suoi compagni ha regalato all'Italia con la conquista del Mondiale in Spagna, e ricordo anche che pur giocando da difensore non ha mai ricevuto, in tutta la sua carriera, un cartellino rosso. E' stato un campione di civiltà e un esempio di lealtà sportiva che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni. Invito i giovani a cercare i suoi video, per ammirare i suoi interventi puliti in chiusura, la sua capacità di uscire a testa alta in impostazione e a sentire le sue interviste, poche rare parole, ma mai fuori posto e che tanto servirebbero oggi''.