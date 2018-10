Miccichè si congratula con Zhang jr

In bocca al lupo dalla Lega di A al nuovo presidente dell'Inter

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "Un caloroso in bocca al lupo per il prestigioso incarico e i complimenti per il traguardo raggiunto in giovane età". Il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, si è congratulato al telefono con il nuovo presidente dell'Inter, Steven Zhang. I due, al termine della chiacchierata nella quale il neonumero 1 del club nerazzurro ha ringraziato il presidente della Lega per il gentile pensiero rivoltogli, si sono dati appuntamento a breve per parlare di lavoro e collaborare insieme alla crescita del calcio italiano.