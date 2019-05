Mijatovic: "Sarri-Juve, buona soluzione. Modric? Resterà al Real Madrid"

"Sarri per la panchina della Juve? Innanzitutto voglio fargli i complimenti per la vittoria in Europa League". A parlare a Sky Sport è Predrag Mijatovic, l'ex attaccante presente a Madrid per assistere alla finale di Champions League tra il Real e il Liverpool. "Alla Juve è andato via un grande allenatore come Allegri - prosegue Mijatovic, oggi intermediario di mercato - e Sarri potrebbe rappresentare una buona soluzione. Conosce il calcio italiano, conosce i giocatori. E questo primo trofeo conquistato può essere la base per vincerne altri alla Juventus".

Qual è la situazione di Zidane al Real Madrid? "Adesso per lui si prospetta un lavoro difficile. Qua c'è sempre una grande pressione, sia per i calciatori che per gli allenatori. In questi anni ha vinto tutto, ma quest'anno sarà più complicato perché il club dovrà fare molto mercato, ci saranno molti cambi in rosa. Gli auguro comunque buona fortuna".

A proposito, quanto è vicino Hazard al Real Madrid? Modric resterà? "Per Hazard penso sia fatta. Per Modric invece si parlava di una partenza nella passata stagione, ma adesso ha un contratto e credo resterà".

Come finirà la finale di Champions? "E' una gara strana, fra due squadre inglesi. Credo che il Liverpool sia leggermente in vantaggio, ha più esperienza".