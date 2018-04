Milan, -5 dalla scorsa stagione e il rischio di un crollo nel finale

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan della stagione in corso, quella dei grandi investimenti per puntare alla Champions League, è staccato ben 5 punti dalla squadra che l'anno scorso, a costo praticamente zero, ha comunque centrato l'Europa League e vinto la Supercoppa in faccia alla Juventus. Con Biglia out fino alla fine del campionato e la squadra in debito d'ossigeno, con la mancanza di gioco e le riserve non all'altezza, anche queste ultime quattro giornate rischiano di mettere in seria difficoltà Gattuso e, soprattutto Mirabelli, il più contestato di questo nuovo corso rossonero. A riportarlo è Il Giornale.