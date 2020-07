Milan, 75 milioni di euro a Rangnick di budget. Nel 2005 incontra Galliani, feeling con Sacchi

Sky racconta un aneddoto tra Ralf Rangnick e il Milan. "Il 6 dicembre del 2005 c'era il Milan dei grandi campioni contro lo Schalke04, finì 3-2 per i rossoneri nei gironi di Champions. Lo Schalke era allenato da Rangnick e c'era Paolo Maldini in campo. A fine partita Rangnick va da Adriano Galliani e racconta la stima infinita per l'idolo lavorativo che era Arrigo Sacchi. Da lì nasce questo feeling tra Rangnick e Sacchi, forse da lì inizia questo corteggiamento da Rangnick nei confronti del mondo Milan. Il Covid è stato un problema per tutti, ma il Milan ha ribadito il budget: 75 milioni di euro per ribaltare questo Milan. È a Salisburgo, rinchiuso in casa".