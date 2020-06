Milan a caccia dell'impresa allo Stadium: l'assenza di pubblico un piccolo vantaggio

A Torino, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, il Milan si troverà di fronte una vera e propria montagna da scalare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, per battere la Juventus (dopo l’1-1 di San Siro) e volare in finale servirà un’impresa. Nella loro storia i rossoneri hanno più volte ribaltato il risultato dell’andata. Nel 2007, ad esempio, Seedorf e compagni travolsero il Manchester 3-0 dopo la sconfitta per 3-2 dell’Old Trafford. Ma la storia milanista è piena zeppa di rimonte, sia in Europa che in Italia. Altre situazioni e altri contesti, ovviamente. Soprattutto, altro Milan, decisamente più attrezzato e competitivo di quello attuale. Tuttavia, lo “Stadium” vuoto potrebbe essere un piccolissimo vantaggio: la Juve, infatti, perderà un po’ di spinta. Ma servirà comunque un’impresa.