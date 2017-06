Milan, Alessandro Sorbone è il nuovo Chief Operations Officer

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

AC Milan comunica che Alessandro Sorbone è il nuovo Chief Operations Officer, a cui viene affidato l'incarico di coordinare le aree di Gestione e Sviluppo Infrastrutture (Stadio, Centri Sportivi e Casa Milan), Security & Safety, Human Resources, Acquisti e Logistica, Information Tachnology. 45 anni, torinese, Laurea in Filosofia e Master in Gestione d'Impresa e delle Risorse Umane, da 20 lavora con ruoli di responsabilità via via crescenti nel mondo delle organizzazioni industriali, finanziarie e dello sport. Nel suo nuovo incarico riporterà direttamente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale Marco Fassone. A lui vanno un caloroso benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro.