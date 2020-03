Milan, allenamento a San Siro in vista del Genoa: Pioli vuole abituare i suoi alle porte chiuse

Allenamento di vigilia per il Milan in vista della gara contro il Genoa di domani, con Stefano Pioli che ha preferito svolgerlo all'interno di San Siro. Questo per un semplice motivo: il tecnico rossonero ha voluto abituare i suoi al Meazza senza tifosi, visto che domani, come noto, la partita verrà disputata a porte chiuse.