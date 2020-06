Milan, altro infortunio per Duarte: sospetto stiramento al flessore. Stop di 3-4 settimane

Ennesimo infortunio in questa stagione per il difensore del Milan, Leo Duarte. Secondo quanto riportato da Sky Sport per il brasiliano si tratta di un sospetto stiramento al flessore. Nelle prossime ore il giocatore svolgerà altri test che se confermeranno la prima diagnosi costringeranno il giocatore ai box per 3-4 settimane.