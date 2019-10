Milan, amichevole con la Primavera. Presenti Maldini e Massara

Questa mattina a Milanello, in occasione dell'ultima seduta settimanale per il Milan di Stefano Pioli, la squadra ha disputato una partitella di allenamento con la formazione Primavera. Un'ora totale di gioco suddivisa in tre tempi da venti minuti ciascuno. Presenti ad assistere all'allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara. L'incontro in famiglia è terminato 4-0 in favore della formazione di mister Pioli, grazie a una tripletta di Marco Brescianini e a una rete di Fabio Borini.

LE FORMAZIONI

Milan Prima Squadra: Reina, Conti, Caldara, Musacchio, Hernández, Brescianini, Biglia, Sala, Castillejo, Borini, Bonaventura.

Milan Primavera: Donnarumma A., Borges, Tahar, Potop, Abanda, Bassoli, Brambilla, Robotti, Haidara, Pecorino, Olzer.