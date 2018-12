Milan, anche la Primavera è un disastro: squadra penultima

Raoul Bellanova

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il momento negativo del Milan non risparmia nemmeno il settore giovanile. Se la squadra di Gattuso è sotto accusa dopo la sconfitta interna con la Fiorentina, seguita ad una clamorosa eliminazione dall'Europa League ed uno scialbo pareggio a Bologna, la formazione Primavera annaspa nei bassifondi della classifica. Penultimo posto in coabitazione con il Genoa, ma con una partita in più. Pertanto domani sia i liguri che l'Empoli potrebbero relegare i rossoneri all'ultima posizione.

Un trend che non accenna a migliorare. La vittoria manca da oltre due mesi, e nelle ultime otto gare il Milan ha collezionato il misero bottino di due punti. Un torneo disastroso, con tanto di goleade subite ad opera di Roma ed Atalanta e derby perso contro i cugini nerazzurri che, da parte loro, non stanno vivendo un grande momento. Quest'oggi l'ennesimo risultato negativo ed una sconfitta interna contro l'Udinese che ormai va considerata rivale diretta per la salvezza.

Eppure il materiale umano a disposizione di Alessandro Lupi, subentrato da ormai un anno allo stesso Gattuso, non sarebbe di scarsa qualità. La difesa che, statistiche alla mano, è la più battuta con ben 34 reti subite, conta buoni elementi come il portiere Soncin (17) ed il terzino Bellanova (18), quest'ultimo forse distratto da un complicatissimo rinnovo contrattuale che potrebbe allontanarlo presto da Milano. A centrocampo si sta mettendo in luce il talento di Alessandro Sala (17) e l'affidabilità di capitan Torrasi (19) non è mai venuta meno. In avanti spiccano il calibro pesante Frank Tsadjout (19) e la fantasia di Gabriele Capanni (18). Da ultimo Gabriel Maldini (17), dopo un avvio incerto, sta dando un contributo sempre più importante con tre goal nelle ultime tre uscite.

Sembra di assistere allo stessa deriva che lo scorso campionato ha portato la Lazio all'ultimo posto. Ed il Milan, già protagonista di un'annata non eccellente dove ha mancato la qualificazione ai play-off, sin dalla ripresa invernale in trasferta con la Sampdoria dovrà risalire la china per scongiurare l'onta della retrocessione. Un'eventualità sin troppo pesante per il vivaio milanista, abituato a distinguersi come fertile serbatoio per la prima squadra.