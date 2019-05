© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attesa in casa Milan per le condizioni fisiche di Lucas Biglia. Sostituito alla mezz'ora della gara col Bologna, l'argentino, riportano i colleghi di Sky, ha lasciato San Siro in stampelle. Domani l'ex Lazio si sottoporrà a esami strumentali, come anche Calhanoglu, la cui situazione sembra meno grave. Considerato che difficilmente rivedremo Bakayoko in campo coi rossoneri, la speranza di Gattuso è di non perdere altri pezzi in vista del finale di campionato.