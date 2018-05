Milan, appello ai tifosi: "Lo chiede un cuore rossonero, Gattuso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Consueto appuntamento con la rassegna stampa sul sito ufficiale del Milan. Che questa volta chiama a raccolta i tifosi, in vista dell'ultima di campionato contro la Fiorentina: "Tutto il Milan, indistintamente. È per tutta la squadra, tutti compresi e nessuno escluso, che Rino Gattuso ha chiesto sostegno ai tifosi milanisti in occasione dell'ultima gara ufficiale della stagione. La cinquantasettesima, la partita della sintesi con in palio la qualificazione diretta alla fase a gruppi di Europa League. La gara che, all'andata, il Milan disputò poche ore dopo i tempi supplementari vinti nei quarti di finale di Coppa Italia nel derby. Il cuore rossonero con i giocatori domenica a San Siro: lo chiede un altro grande cuore rossonero come l'allenatore del Milan".