Ultime di formazione sul Milan, impegnato domani a pranzo a San Siro contro il Parma. Per Gattuso c'è un unico dubbio, legato al ballottaggio tra Borini e Laxalt. Per il resto, squadra fatta: in avanti ci sono Suso e Çalhanoglu alle spalle di Cutrone. Lo rivela Sky Sport.