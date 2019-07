A margine della presentazione della seconda maglia 2019-2020, Franco Baresi, grande ex capitano rossonero, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport: "In effetti diciamo che è una maglia che si porta dietro qualche ricordo. Sono sempre state finali epiche. La maglia bianca per il Milan e i milanisti è sinonimo di eleganza e fascino. È il nostro portafortuna e resterà sempre nella storia".