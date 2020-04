Milan, Begovic e il debutto a Firenze: "Un grande orgoglio, non lo dimenticherò mai"

vedi letture

Nel Q&A con i tifosi su Instagram Asmir Begovic ha parlato tra le altre cose anche del suo esordio con la maglia rossonera contro la Fiorentina: "La gara di Firenze? È stato fantastico, è stato un grande orgoglio per me giocare e fare il mio debutto con il Milan. È stata una partita difficile e con un po’ di fortuna avremmo potuto vincere ma per me è stato un grande onore debuttare in quella partita, non la dimenticherò mai".