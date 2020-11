Milan, Bennacer è il giocatore di Europa League con la maggior percentuale di dribbling riusciti

Ismaël Bennacer (100%) è il giocatore del Milan con la miglior percentuale di dribbling riusciti, oltre ad essere il rossonero che ne conta di più in questa Europa League (nove). A riferirlo è il sito ufficiale rossonero. Il regista algerino dovrebbe far coppia stasera in casa del Lille in mezzo al campo con Tonali.