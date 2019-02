Milan, Biglia ha svolto l'intero allenamento in gruppo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sull'infermeria del Milan direttamente da Sky Sport. Lucas Biglia si è allenato interamente per la prima volta con il resto del gruppo e potrebbe essere già convocato per la partita di domenica contro il Cagliari. Qualora così non fosse, sarà certamente a disposizione per la sfida contro l'Atalanta della settimana successiva.