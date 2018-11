Milan, Biglia out un mese ma Gattuso non riabilita Montolivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante il mese di stop che costringerà Lucas Biglia fuori dalla formazione titolare del Milan, il tecnico rossonero Rino Gattuso non ha nessuna intenzione di riabilitare l'ex capitano Riccardo Montolivo tra le possibili alternative. Il centrocampista ormai è fuori squadra da mesi e anche se continua a vivere lo spogliatoio e a celebrarne sui social i successi, non ha possibilità di rientrare in corsa per sostituire l'argentino. Non è da escludere che prima o poi torni tra i convocati, ma in quel ruolo, per Rino, vengono assai prima sia Bakayoko, che Bertolacci e addirittura José Mauri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.