© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppia seduta di allenamento per il Milan in vista della ripresa del campionato. Buone notizie per Vincenzo Montella. Lucas Biglia si è infatti allenato parzialmente in gruppo e nei prossimi giorni dovrebbe tornare a completa disposizione del tecnico. Resta comunque da valutare se potrà essere in campo nella sfida contro il Napoli. Migliora anche Calabria mentre Storari non si è allenato a causa di un problema alla schiena. Infine Andrea Conti: il giocatore ha ricominciato a correre ma è ancora troppo presto per capire se potrà rientrare prima del previsto.