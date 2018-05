Milan, Biglia si allena con la squadra: recuperato per la finale di Tim Cup

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie per Rino Gattuso in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus. Come riportato da Sky Sport, infatti, Lucas Biglia si è allenato con la squadra nella seduta di questa mattina e sarà dunque a completa disposizione del tecnico rossonero per la gara contro i bianconeri che potrebbe regalare il primo trofeo in carriera allo stesso allenatore.