Milan, Biglia si è allenato con il gruppo e sarà convocato per la gara con il Genoa

Dopo una lunga assenza per infortunio, Lucas Biglia tornerà tra i convocati rossoneri. Il centrocampista argentino, riporta Milanews.it , ha sostenuto tutta la rifinitura in gruppo e domani sarà regolarmente in panchina per la sfida con il Genoa.