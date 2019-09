© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una sorta di nuovo acquisto. Una risorsa in più da sfruttare in più posizioni. Come riporta Tuttosport Jack Bonaventura è riuscito nel suo intento, ovvero tornare in campo a poco più di 8 mesi dall'intervento chirurgico subito dopo il grave infortunio al ginocchio. Ora Giampaolo lo aspetta a braccia aperte. Il rientro è vicinissimo: Jack ha approfittato della sosta per lavorare duramente a Milanello. Il tecnico rossonero vede in lui soprattutto le qualità da trequartista. Dopo Suso, dunque, ecco Jack, mentre Paquetà e Calhanoglu sono rimasti sempre nella linea di centrocampo. Da vice dello spagnolo a titolare, ecco l’obiettivo del classe ’89, che punta a riprendersi il Milan.