Milan, Bonaventura verso la convocazione col Genoa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo aver saltato la partita con la Sampdoria per una infiammazione al ginocchio, Giacomo Bonaventura tornerà tra i convocati in occasione della gara con il Genoa, in programma domani sera a San Siro. Come riporta il quotidiano Tuttosport, Jack ha smaltito il problema ed è a disposizione di Gattuso.