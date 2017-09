Milan, Bonucci a Conti: "Sei un giovane leone, tornerà più forte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Torna presto, noi ti aspettiamo Andrea. Inutile dirti 'più forte di prima', perché sei un giovane leone e hai fame di arrivare in alto, come tutti noi..." questo il post di Leonardo Bonucci sulla propria pagina ufficiale su Facebook in merito all'infortunio occorso ad Andrea Conti e che terrà fuori l'ex Atalanta per i prossimi mesi.