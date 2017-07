Milan, Bonucci e Conti volano in Cina

Raggiungeranno con Andrè Silva e Biglia il resto della squadra

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Sono in partenza per la Cina anche gli ultimi due acquisti del Milan, Leonardo Bonucci e Lucas Biglia. Il difensore e il centrocampista partiranno infatti dall'aeroporto di Malpensa alle 13 assieme ad André Silva e Andrea Conti per Guangzhou dove raggiungeranno il resto della squadra, più o meno nell'ora in cui i rossoneri giocheranno la loro prima partita dell'International Champions Cup contro il Borussia Dortmund. Da mercoledì i quattro, che negli ultimi giorni si sono allenati a Milanello, saranno quindi a disposizione di Vincenzo Montella.