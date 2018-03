Milan, Bonucci: "Peccato per il risultato, serviva la partita perfetta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Bonucci, difensore del Milan, è intervenuto a Premium Sport: "Peccato per il risultato, ma avevamo davanti una grande squadra. Serviva la partita perfetta. Queste sono gare che fanno crescere. Ho esultato perché ho avuto questa accoglienza, prima della partita ero dubbioso, poi sono entrato in campo e ho deciso di esultare”.

Ti aspettavi i fischi? “Quando ho vestito la maglia della Juventus ho sempre dato il massimo, poi ognuno è libero di pensare quello che vuole. Dispiace perché ho dato tanto alla Juve. Ci sono state cose che mi hanno portato a questa scelta. Ho sempre dato tutto e ora darò tutto per la maglia del Milan”.

Siete cresciuti tanto. “Quello che ci manca adesso è la fisicità, cioè quello che ti permette di essere competitivo in Europa e in Italia contro squadre come la Juventus. Dobbiamo alzare l’asticella su questo aspetto”.

Credete alla Champions? “Abbiamo l’obbligo di crederci. È stata una bella partita, abbiamo perso, ma dobbiamo guardare avanti. Mercoledì dobbiamo vincere il derby”.