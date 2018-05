Milan, Bonucci sui social: "Un'emozione incontrare Mattarella"

NAPOLI, NO PER LENO. IL SOGNO DI GIUNTOLI E' THAUVIN, MARTIAL INVECE SI ALLONTANA DA TORINO E DALLA JUVE. TUTTI GLI UOMINI PER IL DOPO ALLEGRI, MENTRE L'INTER INSISTE PER BARELLA. MILAN IN PRESSING PER CALLEJON, MENTRE LA ROMA STUDIA IL RINNOVO PER ALISSON Niente Napoli per Leno....