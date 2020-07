Milan, boom di vendite per la nuova maglia. Di Ibra quella più ricercata

Grandissimo entusiasmo per la nuova maglia del Milan, spinte anche dagli ottimi risultati in campo della squadra di Stefano Pioli. La divisa rossonera, svelata ufficialmente martedì e ispirata alla storia e all'architettura della città di Milano, ha fatto segnare un +1700% nelle vendite nei primi due giorni dal lancio rispetto allo stesso periodo della passata stagione. Curioso notare anche come la numero 21 dello svedese, che non ha però un contratto coi rossoneri per l'anno prossimo al momento, sia la più venduta per distacco.