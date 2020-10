Milan, Brahim Diaz non si ferma più: doppietta vincente con la Spagna Under 21

Continua il buon periodo di forma di Brahim Diaz. Lo spagnolo, arrivato quest'estate al Milan in prestito secco dal Real Madrid, dopo alcune belle prestazioni in rossonero ha ritrovato anche la convocazione in nazionale Under 21. Questa sera il talentuoso fantasista ha messo a segno una doppietta, dopo essere entrato nella ripresa, contro le Isole Faroe in un match valido per le Qualificazioni ad Euro 2020 U21. I due gol di Brahim hanno deciso la partita, la sfida è finita 2-0 per la Spagna.