Milan, buone notizie da Romagnoli: col Verona in campo al 100%

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessio Romagnoli si è allenato anche ieri in gruppo a Milanello e quindi è pienamente recuperato dopo il problema muscolare rimediato contro il Sassuolo che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Domani contro il Verona, il centrale rossonero giocherà certamente qualche minuto, ma bisogna ancora capire se scenderà in campo dall’inizio al fianco di Bonucci o a partita in corso. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.