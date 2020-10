Milan, buone notizie da Romagnoli: recupera per il derby e lancia la sfida a Lukaku e Lautaro

In un colpo solo Pioli ritrova due giganti. Perché non c’è solo Ibra a fare ritorno fra i ranghi, regalando belle sensazioni in vista del derby. Anche dalla parte opposta del campo il tecnico del Milan ritrova una colonna portante: ieri Romagnoli è sceso in campo regolarmente nel test in famiglia contro la Primavera, e il test è stato superato. Nessun problema per il capitano, che già da qualche giorno era tornato a lavorare in gruppo, senza riscontrare problemi.

La notizia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è ottima per due motivi: il primo ovviamente visto lo spessore del giocatore, il secondo nell’ottica delle ampie problematiche di reparto. Alessio infatti torna al suo posto in una zona della difesa più che dimezzata da Covid e lungodegenze. Musacchio infatti è ancora convalescente, Duarte positivo al Covid e Gabbia ci è appena cascato dentro.