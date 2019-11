© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek ritrova il gol, almeno con la maglia della Nazionale. Dopo essere stato messo in discussione nel Milan - e secondo alcuni anche sul mercato -, l’attaccante polacco oggi ha realizzato la rete del momentaneo 2-0 (2-1 il finale) dei polacchi sul campo di Israele. Sicuramente una buona notizia anche per la formazione rossonera, che non sta attraversando un buon momento.