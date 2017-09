Milan, buone risposte dal ginocchio di Conti. Montolivo migliora

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Milan TV, il dottor Mazzoni ha fornito un accurato bollettino medico sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori rossoneri.

Su Conti: "Siamo molto soddisfatti dell'intervento chirurgico, il ginocchio si era gonfiato poco nelle prime ore e ha permesso un intervento chirurgico abbastanza rapido. Si è gonfiato poco anche nei giorni successivi, le cose stanno procedendo bene: è normale che ci siano dei tempi da rispettare, dei tempi biologici, delle tappe. Il ragazzo è di buon umore e sta lavorando già da ora sodo".

Su Montolivo e Antonelli: "Hanno avuto dei problemi muscolari per fortuna non di grave entità, entrambi stanno già lavorando sul campo in maniera differenziata e siamo nella fase di pre-approccio alla squadra. Il giorno disponibile della partita dipenderà dalla risposta del muscolo al lavoro individualizzato sul campo".

Su Calabria: "Ha avuto un affaticamento al muscolo adduttore, non una lesione muscolare per fortuna, quindi bisogna tenere conto della sintomatologia che dà il muscolo, però non si è particolarmente preoccupati perché per fortuna sono state escluse lesioni muscolari. Anche lui, come gli altri due, si sta già riadattando sul campo: aspettiamo di vedere la risposta del lavoro individualizzato".