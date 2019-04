Milan, Calabria esce in stampelle dallo stadio

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Piove sul bagnato in casa Milan. Oltre alla sconfitta contro la Lazio, che elimina i rossoneri dalla Coppa Italia, Gennaro Gattuso deve far fronte anche all'infortunio di Davide Calabria, che si è fermato nel finale di primo tempo ed è uscito dallo stadio in stampelle. Forte contusione alla gamba sinistra per il terzino, improbabile un recupero per la sfida contro il Torino in programma domenica.