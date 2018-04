Milan, Calhanoglu segna e convince: sarà al centro del gioco del futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Hakan Calhanoglu ieri è tornato a segnare un gol fondamentale per la storia della stagione del Milan. Rino Gattuso a fine partita ne ha tessuto le lodi, dicendo anche che potrà fare il fantasista 'a mani basse' confermando quali siano i progetti intorno al calciatore tedesco. Per il tecnico rossonero infatti, al centro del gioco del prossimo anno ci sarà proprio lui, che nel corso di questo campionato ha vissuto di alti e bassi senza mai trovare la continuità utile per aumentare con costanza la qualità del gioco rossonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.