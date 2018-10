Milan, calvario al termine: Conti verso il ritorno con la Primavera

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È praticamente finita l’attesa di Andrea Conti, che dopo aver recuperato a pieno dall’infortunio al crociato, è pronto a tornare in campo. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il terzino destro tornerà in campo venerdì prossimo, al Franco Ossola, in occasione di Milan-Chievo Verona Primavera, valida per la settima giornata di campionato. È probabile che Conti giochi i primi 45 minuti, ma il suo impiego verrà deciso a tavolino dal giocatore, Gattuso e dallo staff medico della prima squadra.