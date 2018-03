Milan, chance André Silva. Gattuso lo prova fra i titolari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità per quanto riguarda la formazione del Milan in vista della gara contro la Juventus. Secondo Sky Sport nella seduta odierna il tecnico Gennaro Gattuso ha provato fra i titolari André Silva. Nelle scorse ore il ballottaggio sembrava fra Cutrone e Kalinic, ma la novità odierna rimescola le carte in vista del big match di domani.