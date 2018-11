Milan, col Dudelange per Simic è un'occasione da cogliere al volo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’avversario non è dei più tosti ma poco importa: per Stefan Simic sarà comunque una grande emozione. Contro il Dudelange, infatti, il giovane difensore ceco farà il suo esordio con il Milan, per di più a San Siro. Il suo accordo con il club rossonero scade nel 2020: per ambire alla permanenza - scrive La Gazzetta dello Sport - deve assolutamente cogliere questa occasione.