Milan, col Dudelange si va verso un turnover misurato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul Milan direttamente da La Gazzetta dello Sport. Per il Dudelange si va verso un turnover misurato: Gattuso, che ieri ha mischiato le carte, darà spazio a Reina in porta e molto probabilmente anche a Caldara, ancora all’asciutto di minuti in gare ufficiali; possibile l’impiego di Bakayoko al posto di uno tra Kessie e Bonaventura. In avanti, rebus Cutrone a parte, c’è ampia scelta: Calhanoglu ha recuperato dalla contusione alla mano. Intanto si è formalmente interrotto (decisione presa dalla vecchia società) il rapporto di lavoro fra il club rossonero e Riccardo Coli, capo ufficio stampa negli ultimi 19 anni.