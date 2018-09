Milan, col Sassuolo senza punte: Higuain e Cutrone in forte dubbio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Più no che sì. Per Gonzalo Higuain, così come per Patrick Cutrone. E così il Milan, in vista della delicata trasferta sul campo del Sassuolo, potrebbe ritrovarsi senza le sue due punte. In caso di probabile doppio forfait - scrive La Gazzetta dello Sport - sarebbe pronto Fabio Borini, unica alternativa là in mezzo nel 4-3-3.