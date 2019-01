Milan, come cambia l'attacco con Piatek: Cutrone torna in panchina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'arrivo di Piatek, anche il mister del Milan Gattuso dovrà rivedere i propri piani tattici, anche se con ogni probabilità, almeno all'inizio, il 4-3-3 verrà confermato. L'idea è quella che alla lunga si possa vedere insieme in campo un tridente giovane e intrigante composto da Paquetà, Cutrone e lo stesso polacco. Per il momento il brasiliano resterà in mediana e il genoano prenderà il posto da titolare al centro dell'attacco con buona pace di Patrick che dovrà ripartire da zero per conquistarsi più spazio. Vista però la propensione dello stesso Piatek di giocare con un'altra punta accanto, non è da escludere che in futuro si possa tornare alle due punte, anche per valorizzare lo stesso Cutrone, patrimonio che nel corso della stagione ha spesso salvato i piani rossoneri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.